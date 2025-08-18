Entrega de beneficios a familias por el Gobierno Municipal de Cuatro Ciénegas

Con el firme propósito de apoyar la economía y mejorar la calidad de vida de las familias, el Gobierno Municipal de Cuatro Ciénegas, encabezado por el Alcalde Ing. Víctor Manuel Leija Vega, en coordinación con Unidos, realizó la entrega de abanicos, paquetes de focos ahorradores y tinacos a bajo costo.

Durante la jornada, decenas de familias acudieron a recibir estos beneficios, que además de representar un ahorro en el consumo de energía, facilitan el acceso a herramientas esenciales para el hogar.

El presidente municipal destacó que este programa es una muestra clara de cómo, a través de la unión de esfuerzos, se pueden generar soluciones prácticas y accesibles para la ciudadanía.

"Nuestro compromiso es trabajar siempre cerca de la gente, escuchando sus necesidades y ofreciendo alternativas que realmente permitan mejorar su calidad de vida", expresó el edil.

En su intervención, Leija Vega agradeció a la Congregación Mariana Trinitaria por el respaldo otorgado con los tinacos, los cuales permitirán a más hogares contar con mejores condiciones de almacenamiento de agua.

Asimismo, el edil adelantó que su administración contempla reactivar en las próximas semanas el programa de empleo temporal, que beneficiará a alrededor de 60 personas, brindándoles un ingreso que ayude a cubrir las necesidades básicas de sus hogares.

El Alcalde subrayó que su gobierno trabaja con plena responsabilidad en el manejo de las finanzas públicas, eliminando privilegios innecesarios y priorizando el bien común, con el objetivo de destinar más recursos a programas sociales y acciones que impacten de manera positiva en la comunidad.

"No vamos a claudicar; seguiremos impulsando programas sociales, obra pública y equipamiento en los distintos departamentos de la presidencia municipal, siempre con la firme convicción de servir a la gente", concluyó.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal de Cuatro Ciénegas reafirma su compromiso de mantenerse cercano a la población, impulsando programas y proyectos que fortalezcan el desarrollo social y eleven la calidad de vida de todas las familias.