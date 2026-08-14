Javier Flores y la Brigada Mejora Coahuila brindan apoyos a familias en San Buenaventura

San Buenaventura, Coah.– Logrando acercar beneficios y servicios a las familias, se instaló la Brigada Mejora Coahuila Pa´ Delante en la plaza principal de San Buenaventura, donde cientos de ciudadanos aprovecharon productos de la canasta básica, útiles escolares y diversos apoyos a bajo costo.

Durante la jornada, los asistentes tuvieron acceso a servicios de salud, belleza y programas sociales que contribuyen a mejorar la calidad de vida de las familias, especialmente ante el próximo regreso a clases.

El alcalde Javier Flores Rodríguez y la delegada de Mejora Coahuila en San Buenaventura, María Rosa Iglesias, convivieron con los asistentes y destacaron el trabajo coordinado que se realiza para acercar beneficios a la población, fortaleciendo el compromiso de atender las necesidades de los ciudadanos mediante acciones concretas.

Entre los servicios más solicitados destacó la atención a mascotas, donde se realizaron vacunaciones y desparasitaciones, además de la entrega de carnets de salud animal para promover el cuidado responsable de los animales de compañía.

Las familias también aprovecharon el Mercadito Mejora, donde pudieron adquirir productos de la canasta básica a precios accesibles, generando un ahorro importante para la economía del hogar.

Asimismo, alumnas de ICATEC ofrecieron cortes de cabello gratuitos, apoyando a niñas, niños y jóvenes que se preparan para el inicio del nuevo ciclo escolar. De igual forma, estuvieron disponibles útiles escolares y diversos artículos para el hogar.

Como parte de los programas de apoyo, se ofreció la venta de vales para cemento, pintura e impermeabilizante, además de focos ahorradores y minisplits, contribuyendo al mejoramiento de viviendas y al ahorro en el consumo de energía.

Las autoridades reiteraron que estas brigadas forman parte de la estrategia estatal para acercar servicios y apoyos a las comunidades, fortaleciendo el bienestar de las familias de San Buenaventura.