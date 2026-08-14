Nuevo Hospital General en Saltillo: avances en su construcción

SALTILLO, COAH.- La construcción del nuevo Hospital General en el sur de Saltillo ya muestra avances en su estructura, con columnas que alcanzan los segundos niveles, a seis meses de que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo colocó la primera piedra.

Hasta ahora, el Gobierno federal no ha informado oficialmente qué porcentaje de avance registra la obra, que se desarrolla a un costado del Hospital del Niño con participación de militares especializados en ingeniería.

El proyecto busca ampliar la capacidad de atención médica para la población derechohabiente de Coahuila y reducir la necesidad de que pacientes sean enviados a hospitales de Nuevo León cuando requieren servicios especializados.

De acuerdo con las características anunciadas por el Gobierno federal, el nuevo inmueble contará con 560 camas. De ellas, 260 serán para hospitalización, mientras que las 300 restantes estarán destinadas a servicios como urgencias y cuidados intensivos.

La infraestructura tendrá capacidad para atender a cerca de 2.5 millones de derechohabientes y dispondrá de 49 especialidades médicas, además de nueve quirófanos.

Entre los servicios contemplados se encuentran áreas especializadas para hemodiálisis, quimioterapia y hemodinamia, así como unidades destinadas a la atención de diferentes padecimientos.

Durante su visita a Coahuila en febrero, Sheinbaum detalló que el hospital contará con 18 sillones de hemodiálisis, 10 espacios para diálisis ambulatoria y seis para quimioterapia.

El proyecto también contempla una sala de hemodinamia para atender problemas relacionados con infartos, además de una clínica de heridas, una clínica de estomas, una clínica de pie diabético y una clínica del dolor.

En cuanto a tecnología médica, el equipamiento previsto incluye tomógrafos, mastógrafos, equipos de resonancia magnética, rayos X y ultrasonidos.

Con esta infraestructura se pretende ampliar la capacidad de diagnóstico y atención especializada para los derechohabientes en Coahuila.

Para poner en funcionamiento el hospital, se prevé la incorporación de 2 mil 63 trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), entre médicos, médicas, enfermeros, enfermeras, paramédicos y personal administrativo.

"Va a ser un Hospital de Especialidades: 18 sillones de hemodiálisis, 10 de diálisis ambulatoria, seis de quimioterapia, una sala de hemodinamia, que es especial para problemas de infartos, clínica de heridas, estomas, de pie diabético y clínica del dolor, todo eso va a tener este hospital, tomógrafos, mastógrafos, resonancia magnética, Rayos X, ultrasonidos y 2 mil 63 trabajadores entre médicos, médicas, enfermeros, enfermeras, paramédicos, personal administrativo, todos del Instituto Mexicano del Seguro Social", señaló Sheinbaum durante su visita en febrero.