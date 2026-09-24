Realizan inspecciones ambientales en empresas de Frontera

La Dirección de Ecología de Frontera mantiene inspecciones en empresas y negocios de la localidad, principalmente en el corredor industrial, con el objetivo de incorporarlos al padrón y verificar que cumplan con las disposiciones ambientales.

Alejandro Sánchez, director de Ecología, informó que hasta el momento han inspeccionado alrededor de 20 establecimientos, entre empresas y pequeños negocios que se han acercado para regularizar su situación.

Explicó que los aspectos que se revisan dependen del giro de cada establecimiento, aunque entre los principales se encuentran el manejo y destino final de los residuos, así como los manifiestos que acreditan su disposición. "Ahí depende mucho del giro de la empresa. Se revisan tanto los desechos, los manifiestos que tienen, depende del tipo de desecho, si es basura o algún otro tipo de residuo y cuál es el destino final", explicó.

También se supervisan las emisiones y los trabajos de mantenimiento que realizan las empresas en sus equipos, de acuerdo con las actividades que desarrollan, con la finalidad de reducir al mínimo las emisiones que puedan afectar al medio ambiente. Sánchez señaló que hasta el momento no han detectado anomalías durante las revisiones y destacó que varias empresas se han acercado por iniciativa propia para regularizarse. "Les agradecemos también a las empresas porque se han acercado mucho a ellos mismos para regularizarse, para estar bien en cuestión de medio ambiente", comentó.

El funcionario indicó que las inspecciones continuarán debido a que todavía falta revisar establecimientos de la localidad. Además de verificar el cumplimiento ambiental al interior de las empresas, Ecología busca generar una mayor participación de los negocios en acciones a favor del entorno.

Sánchez explicó que, durante el acercamiento con las compañías, también se han planteado posibles donaciones para beneficio de la ciudadanía, así como acciones para mantener limpias las áreas exteriores de los establecimientos. Entre las propuestas se contempla que las empresas contribuyan con árboles y con labores de limpieza en las zonas que rodean sus instalaciones.

El director de Ecología señaló que existe buena coordinación con las empresas para avanzar tanto en la regularización ambiental como en acciones que contribuyan a mejorar las condiciones de las áreas donde operan.