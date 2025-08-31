Fiscalía General del Estado y empresarios crean Chat Coparmex Coahuila Sureste

ARTEAGA, COAHUILA.- La Coparmex Coahuila Sureste anunció la creación de un canal directo de comunicación entre empresarios y la Fiscalía General del Estado, dijo su presidente Alfredo López Villarreal. Señaló que el nuevo mecanismo consiste en un grupo de mensajería instantánea denominado Chat Coparmex Coahuila Sureste, donde se podrán reportar actos vandálicos, intentos de extorsión o cualquier situación que ponga en riesgo a las empresas. Explicó que la propuesta surgió durante la reunión de trabajo con el Fiscal General del Estado, Federico Fernández Montañez, celebrada este miércoles. 'Se acaba de crear este grupo de chat, que le llaman Chat Coparmex Coahuila Sureste, con personal de la Fiscalía, para reportar cualquier acto vandálico que tengamos como empresarios o algún acto que se quiera reportar, y eso sea comunicación rápida con la Fiscalía, para que actúen en consecuencia', señaló. López Villarreal destacó que este mecanismo entró en funcionamiento de inmediato, como parte de los acuerdos alcanzados en la sesión. '¿Este mecanismo se puso en marcha hoy? Hoy, hoy, aquí en esta sesión. Aquí lo propuso el fiscal', puntualizó.

El chat estará disponible para todos los socios de Coparmex Coahuila Sureste que deseen integrarse. De acuerdo con el presidente del organismo, actualmente el sindicato patronal cuenta con más de 300 socios en la región, a quienes se les informará sobre esta herramienta para que puedan inscribirse de manera voluntaria. 'El objetivo es que exista una línea directa con las autoridades y se puedan reportar de forma inmediata todas las anomalías que detectemos. Esperemos que todos se incorporen. No todos han asistido a la sesión del desayuno, pero les manifestaremos a todos nuestros socios que existe ese chat', agregó López Villarreal.