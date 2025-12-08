Cuatro Ciénegas inicia la Navidad con el encendido del árbol

CUATRO CIÉNEGAS, COAHUILA.- La magia de la Navidad llegó al municipio de Cuatro Ciénegas con el tradicional encendido del árbol navideño, un evento que marcó el inicio oficial de las celebraciones decembrinas en un ambiente lleno de luz, alegría y convivencia familiar.

El festejo "Magia Encendida" estuvo encabezado por el Alcalde Ing. Víctor Manuel Leija Vega, acompañado por la presidenta honoraria del DIF, Leticia Medina, funcionarios municipales y cientos de familias que se reunieron en el primer cuadro del municipio para ser parte de una de las tradiciones más esperadas del año.

Durante el evento, los asistentes disfrutaron del encendido oficial del pino, acompañado de una presentación navideña que llenó de música, color y alegría en una velada que reafirmó que, en estas fechas, la unión y los valores que distinguen a la comunidad adquieren un significado especial.

En su mensaje, el presidente municipal afirmó que estas actividades representan mucho más que un acto simbólico, pues permiten fortalecer la unión entre las familias, promover valores como la solidaridad, el respeto, la armonía y la empatía, además de crear espacios de sana convivencia familiar y comunitaria.

"El encendido del árbol nos recuerda que la Navidad es un tiempo para estar unidos, para valorar a nuestras familias y para compartir momentos que nos llenen de esperanza, de parte de un servidor, de mi esposa Leticia Medina y de toda mi familia deseamos felices fiestas para toda la gente de Cuatro Ciénegas, llena de paz, unidad y amor", señaló el edil.

Asimismo, Leija Vega comentó que desde la administración municipal seguirán impulsando eventos que fomenten la armonía social y la unión comunitaria, subrayando que estas acciones fortalecen los lazos que distinguen a Cuatro Ciénegas y reafirman el sentido de identidad que une a la población durante la temporada decembrina.

Para finalizar, el alcalde invitó a la ciudadanía a recorrer y disfrutar los adornos navideños instalados en distintos puntos del municipio, elaborados por el Departamento de Arte y Cultura, con el propósito de compartir la magia de la temporada con cada familia cieneguense.

Con esta celebración, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso de seguir promoviendo actividades que fortalezcan la identidad, la unión familiar, las tradiciones y el bienestar de todos los habitantes de Cuatro Ciénegas, consolidando una Navidad llena de luz, paz, magia y esperanza.