Detenidos en posesión de drogas durante investigaciones en Saltillo

SALTILLO, COAHUILA.- La Fiscalía General del Estado, en coordinación con la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo y diversas corporaciones federales, aseguró más de 12 kilogramos de narcóticos durante dos cateos realizados este jueves en diferentes puntos de la ciudad.

Las diligencias derivaron de la detención de tres personas identificadas como José Luis "N", Nallely Nataly "N" y Carlos Daniel "N", ocurrida en la colonia Lomas de San Javier.

Los detenidos fueron sorprendidos en posesión de envoltorios con cristal y marihuana, por lo que fueron puestos a disposición de las autoridades competentes.

Con base en la información obtenida en las investigaciones, se solicitó al Centro de Investigación Estratégica contra el Narcomenudeo la ejecución de dos cateos.

El primero se llevó a cabo en la colonia Lomas de San Javier, donde se incautaron alrededor de dos kilogramos de marihuana y una cantidad menor de cristal.

Posteriormente, un segundo operativo se efectuó en la colonia Colinas de San Javier, donde se aseguraron aproximadamente 10 kilogramos de marihuana.

En las acciones participaron elementos del Grupo de Reacción Sureste (GRS), Policía Municipal, Secretaría de la Defensa Nacional, Marina Armada de México, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad Pública del Estado y la Agencia de Investigación Criminal.

Los detenidos, junto con la droga asegurada, fueron puestos a disposición de las autoridades ministeriales para continuar con las investigaciones correspondientes.