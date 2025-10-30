Accidente Vial en Saltillo Deja Tres Personas Lesionadas

SALTILLO, COAHUILA.- Un accidente automovilístico ocurrido la mañana de este jueves sobre el bulevar Venustiano Carranza, a la altura del bulevar General Motors, dejó como saldo tres personas lesionadas y afectaciones momentáneas a la circulación en dirección de Ramos Arizpe a Saltillo.

De acuerdo con los primeros reportes, el percance se registró alrededor de las 8:00 horas, cuando la conductora de una camioneta Toyota Tacoma, identificada como Ana Carolina "N", de 28 años, frenó de manera repentina tras cruzarse un transporte de personal en su trayecto.

La maniobra ocasionó que perdiera el control e invadiera el carril central, impactando de frente a un vehículo Chevrolet Aveo conducido por José Alberto "N", de 33 años.

Como resultado del choque, tres personas sufrieron diversas lesiones. Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar para brindar atención médica y trasladaron a Esmeralda "N", de 42 años, a un hospital debido a la gravedad de sus heridas. Su esposo, quien también resultó con golpes, acudió por sus propios medios a un centro médico particular.

Elementos de Tránsito Municipal realizaron las diligencias correspondientes y coordinaron el retiro de los vehículos involucrados, lo que permitió restablecer el flujo vehicular tras varios minutos de congestión en la zona.