Renotaxi se convierte en ofrenda móvil para Día de Muertos

SALTILLO, COAHUILA.- El popular “Renotaxi”, que durante diciembre se convierte en un reno navideño, ha vuelto a ser tema de conversación entre los saltillenses al circular ahora como una ofrenda móvil por el Día de Muertos.

El vehículo luce flores de cempasúchil, papel picado, velas simuladas y una catrina monumental sobre el techo, elementos que evocan el espíritu festivo y conmemorativo de esta fecha.

Desde hace varios años, el conductor de este taxi ha hecho de su trabajo una expresión de creatividad y alegría. Su iniciativa comenzó como una ocurrencia decembrina, pero con el tiempo se transformó en una tradición esperada por la comunidad.

Cada temporada, el chofer adapta su decoración al calendario festivo: corazones en febrero, banderas en septiembre y luces en diciembre.

En esta ocasión, el “Renotaxi” busca rendir tributo a las costumbres mexicanas que celebran la vida y la memoria de los seres queridos.

La propuesta ha despertado admiración entre peatones y pasajeros, quienes no dudan en fotografiarlo o compartir su recorrido en redes sociales.

El conductor adelantó que la actual temática permanecerá hasta mediados de noviembre, antes de dar paso a las celebraciones de la Revolución Mexicana y el Día de la Virgen de Guadalupe. Con ello, reafirma su propósito de mantener vivas las tradiciones a través del arte y la alegría sobre ruedas.