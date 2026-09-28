Enrique López de OCV Saltillo impulsa promoción en Guadalajara

SALTILLO, Coah.- La Oficina de Convenciones y Visitantes (OCV) de Saltillo prepara una estrategia de promoción turística en el aeropuerto de Guadalajara para aprovechar la nueva conexión aérea entre ambas ciudades y atraer visitantes a la capital de Coahuila.

La OCV Saltillo y Guadalajara trabajan en promoción cruzada

Enrique López, presidente de la OCV Saltillo, informó que el organismo trabaja con la OCV de Guadalajara en un esquema de promoción cruzada que contempla instalar un espacio de Saltillo en el aeropuerto tapatío.

La propuesta también considera colocar un espacio para promover los atractivos de Guadalajara en el Aeropuerto Internacional Plan de Guadalupe (SLW), con el objetivo de generar un mayor intercambio de visitantes entre ambos destinos.

Atractivos turísticos de Saltillo

La nueva ruta aérea será el eje de esta estrategia. Mientras avanzan las gestiones, Raúl Rodartel, director de la OCV Saltillo, se encuentra en Guadalajara para impulsar la conexión hacia Saltillo.

La OCV busca que los viajeros conozcan la oferta turística de ambas ciudades y encuentren motivos para visitar y permanecer en cada destino.

Entre los atractivos que Saltillo pretende promover se encuentran los viñedos, la industria vitivinícola y el turismo paleontológico, además del Museo del Desierto.

López señaló que existe un antecedente de esta estrategia en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), donde el Museo del Desierto cuenta con un espacio promocional que incluye dinosaurios y una tienda.

Expectativas sobre vuelos internacionales

De acuerdo con el presidente de la OCV, esa presencia ha contribuido a posicionar los atractivos turísticos de Saltillo entre los pasajeros, por lo que se busca replicar el esquema en Guadalajara.

"Ellos tienen el tequila, pues acá les vamos a vender vino", expresó López al referirse a la oferta turística que Saltillo puede presentar ante los viajeros de Jalisco.

La promoción turística forma parte de una estrategia más amplia para fortalecer la conectividad aérea de Saltillo. La OCV también mantiene expectativas sobre la posible apertura de vuelos internacionales hacia Dallas y Houston, en Texas.

López indicó que existen pláticas sobre posibles conexiones internacionales, aunque reconoció que todavía no cuenta con información suficiente sobre el avance de esas negociaciones.

De concretarse, esas rutas representarían nuevas opciones para atraer visitantes extranjeros y ampliar la actividad turística de Saltillo y la región.

La nueva conexión Saltillo-Guadalajara comenzó operaciones con Volaris en 2026 y forma parte de la expansión de la conectividad aérea del Aeropuerto Internacional de Saltillo.