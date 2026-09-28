Cinco equipos del Tec Saltillo van al nacional

Cinco equipos de estudiantes del Tecnológico de Saltillo obtuvieron su pase al Evento Nacional InnovaTecNM 2026, luego de destacar en la etapa regional celebrada en el TecNM-Ciudad Madero.

Los equipos consiguieron la clasificación en sus respectivas categorías y representarán al Tecnológico de Saltillo en la etapa nacional, programada del 30 de noviembre al 4 de diciembre en Puebla.

Equipos clasificados al nacional

En la categoría Sector Agroindustrial, avanzó el equipo A-Phylament, integrado por Aimé Renata Esquivel Arriaga, Rebeca Guadalupe Molina Martínez, Jesús Rodríguez Briones, Brandon Miguel Carranza Mellado y Alondra Guadalupe Ucan Medina. El equipo es asesorado por José Ignacio González Delgado y Rebeca González Hernández, como coasesora.

En Sector Energético y Electromovilidad, obtuvo su pase Energy-Li, cuyos integrantes son Carmine Saffir Morales Loyola, Yara Guadalupe Domínguez Cárdenas, Ángel David Acuña Payán, Paola Nohemí Quiroz Cisneros y Danna Paola Gándara Cruz. Sus asesores son José Refugio Parga Torres y Tere del Rosario Borrego Jiménez, como coasesora.

El equipo Clossapp se clasificó en la categoría Bienes de Consumo Final, con Diana Denys Martínez Mendoza, Mariela Ivonee Calvillo García, Nallely Sofía Carrillo Pot, Mauricio González Valdés e Ian Yael Goncén García. El asesor es Víctor Alfonso Izquierdo Cepeda.

Participación en la etapa regional

En HackaTec, dentro de la categoría Tecnologías Emergentes, avanzó Gucci Remix, integrado por Silvia Guadalupe Ramos Mendoza, Daniel Alexander Jiménez Cardona, Roberto Emanuel Cárdenas Oyervides, Luis Oscar Pérez Llamas y Mauro Rodrigo Ruiz Álvarez, con la asesoría de Eduardo Valdivia Lugo.

Asimismo, Code Crew obtuvo su clasificación en la categoría HackaHer. El equipo está integrado por Rosa María Herrera Trejo, Arlette Medina Ramos, Vanessa Ramírez Quiroz, Ingrid Jackeline Padilla Gutiérrez y Hellen Hacqueline Badillo Mata, con la asesoría de Paola Denis Manrique Peña.

En la etapa regional, el Tecnológico de Saltillo participó con 13 equipos entre 216 participantes. Los equipos estuvieron integrados por estudiantes de las ocho carreras que ofrece la institución.

La delegación participó en los cuatro eventos contemplados: Certamen de Proyectos, HackaTec, Innobótica y Cortometraje. De los 13 equipos, siete participaron en el Certamen de Proyectos, tres en HackaTec, dos en Innobótica y uno en Cortometraje.

La clasificación de los cinco equipos coloca a estudiantes del Tecnológico de Saltillo en la etapa nacional de InnovaTecNM 2026, con proyectos desarrollados en distintas áreas de innovación y tecnología.