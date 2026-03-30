Por fortuna no reportan personas heridas incendian camioneta en Melchor Múzquiz

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Un incendio registrado en una camioneta situada en un predio ubicado en el cruce de las calles Ciruelo y Palma, en la colonia Magisterial, movilizó a elementos del cuerpo de bomberos, quienes lograron controlar las llamas antes de que se propagaran a otras áreas del terreno.

La unidad siniestrada fue una camioneta tipo Suburban, propiedad del ciudadano Enrique N., la cual se encontraba estacionada en un terreno baldío. Junto a ella se localizaba un remolque que también resultó afectado por el fuego, generando pérdidas materiales considerables.

A pesar de la intensidad del incendio, en el lugar no se reportaron personas lesionadas. Los bomberos trabajaron durante varios minutos para sofocar completamente las llamas y evitar que el fuego alcanzara otras estructuras cercanas.

Acciones de la autoridad

De acuerdo con la información proporcionada por el director de Protección Civil Municipal, ingeniero Víctor Guajardo Loo, existen indicios de que el siniestro pudo haber sido provocado.

Investigación en curso

Autoridades de la Fiscalía General del Estado, en la Carbonífera, ya analizan las condiciones en que se originó el fuego para determinar responsabilidades.