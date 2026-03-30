La carrera pedestre reunió a más de 350 atletas en Múzquiz inicia primera edición del 10K Unión Trail Coahuila 2026

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Con la participación de más de 350 atletas, Múzquiz fue sede del inicio de la carrera pedestre 10K Unión Trail Coahuila 2026, que se realizará además en 4 Municipios más con fechas diversas, informó el profesor Urbano Flores Rodríguez, organizador de este evento en su primera Edición.

En el Pueblo Mágico de Múzquiz estuvo presente la profesora Diana Guadalupe Haro Martínez, Subsecretaria de Turismo en la Carbonífera con la representación del Gobernador del Estado, ingeniero, Manolo Jiménez Salinas, además, el profesor Gerardo Múzquiz Loo, director de Fomento Deportivo en representación de la alcaldesa Laura Jiménez Gutiérrez.

"Algo que nos caracteriza en Múzquiz es la ganadería por ello en esta ocasión, decidimos utilizar sombrero al momento de iniciar la carrera pedestre", expresó el maestro, destacando que para reconocer el gran trabajo de los ganaderos de toda la Región Carbonífera, decidieron quitarse la cachucha y ponerse el sombrero.

Detalles de la carrera 10K

El punto de salida fue en el parque Recreativo La Cascada con dirección al Socavón de la Sierra Santa Rosa. A los corredores se les hizo entrega de un kit de consistente en playera Dry-Fit, Chip electrónico, medalla empotrable.

Se premió además a los primeros tres lugares por categoría y rama de 18 a 29 años, de 30 a 39, de 40 a 49, de 50 a 59 y de 60 y más. Los próximos eventos a realizar serán en Acuña, Sabinas, Allende y Piedras Negras.