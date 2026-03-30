Inauguran la temporada 2026 de la liga de béisbol “José Manuel Enríquez” en villa de palau

Villa de Palau, Coahuila; 29 de marzo de 2026.– Con gran entusiasmo y en un ambiente familiar, se llevó a cabo la inauguración de la edición número 54 de la Liga de Béisbol Local “José Manuel Enríquez”, correspondiente a la temporada 2026, reafirmando el impulso al deporte en la región.

El evento contó con la presencia de autoridades municipales y representantes del ámbito deportivo. En representación de la alcaldesa Laura Patricia Jiménez, asistió el profesor Gerardo Múzquiz Loo, director de Fomento Deportivo del municipio. También se contó con la presencia del profesor Alejandro Robledo de Anda, coordinador deportivo de la localidad, así como del señor Arturo Jiménez Palafox, presidente de la liga, además de exjugadores de béisbol.

La inauguración de la Liga de Béisbol Local “José Manuel Enríquez”

La ceremonia de inauguración dio inicio a las 10:30 de la mañana. Durante su intervención, el presidente de la liga, Arturo Jiménez Palafox, agradeció a la alcaldesa Laura Patricia Jiménez por el respaldo brindado al deporte, destacando la entrega de material deportivo, reconocimientos y las labores de limpieza en los campos donde se desarrollan los encuentros.

Por su parte, el profesor Gerardo Múzquiz Loo reiteró el firme compromiso de la administración municipal con el fortalecimiento del deporte, impulsando acciones que fomenten la sana convivencia y el desarrollo de las y los deportistas.

Compromiso con el deporte y la comunidad

Como parte del protocolo, el profesor Alejandro Robledo de Anda realizó la toma de protesta a los jugadores participantes, quienes se comprometieron a competir con respeto, disciplina y espíritu deportivo. Posteriormente, se llevó a cabo la entrega de reconocimientos y material deportivo, marcando así el arranque oficial de esta importante temporada.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal continúa promoviendo el deporte como una herramienta fundamental para el bienestar y la unión de la comunidad.