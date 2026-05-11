Bloqueo en carretera 57 perjudica a empresas y ciudadanos en Monclova

El bloqueo de la carretera 57 ocasiona una afectación directa al comercio y empresas de la región Centro y Norte del estado, por lo que el presidente de la CANACO Monclova dijo que este tipo de manifestaciones se deben hacer ante quienes incumplieron con la solución al conflicto de la empresa y no contra la ciudadanía.

Arturo Valdés Pérez lamentó la situación que enfrentan los trabajadores de Altos Hornos de México debido a la quiebra de la empresa, pero estos bloqueos afectan a miles de personas ajenas al conflicto.

Señaló que los reclamos se deben dirigir a quienes han incumplido con los trabajadores, en este caso el Gobierno Federal, quien prometió que el conflicto de la empresa se resolvería en el mes de febrero y se cubriría el pago a los obreros.

Mencionó que hasta ahora ningún comprador, la juez o el síndico ha garantizado el pago a los trabajadores, por lo que insistió que las protestas deberían realizarse ante las autoridades federales. "Si el Gobierno Federal es quien les prometió, ahí deben exigir, ojalá y que les cumplan y les den su dinero, porque estoy de acuerdo en que se les debe cumplir, pero no afectando a otras personas".

El representante del sector comercial mencionó que el bloqueo de la carretera 57 ocasiona retrasos en el traslado de mercancías, afecta entregas de materiales y complica la operación de empresas y negocios de la región, que también se han visto impactadas, por la crisis de Altos Hornos de México.

"Estamos viendo una situación económica complicada en la región Centro y con estos bloqueos se retrasan las entregas de mercancía y de materiales, que afecta al comercio y a la industria".

Expuso que las afectaciones también alcanzan a ciudadanos que viajan entre Monclova y Monterrey por trabajo, consultas médicas o actividades personales.

El líder de la CANACO recordó que el pasado mes de febrero la Presidenta de la República prometió una solución al tema de AHMSA, pero hasta el momento no existe una respuesta concreta para los ex obreros.