Entrega Alcalde red de drenaje

CASTAÑOS, COAH-En más beneficios para los vecinos de la colonia Héroes del 47, y atendiendo una necesidad prioritaria de los habitantes de la calle Zacatecas que por muchas administraciones fueron ignorados, el alcalde Juan Antonio Garza García hizo entrega de la obra de construcción de la red de drenaje de su arteria, beneficiando directamente a 55 habitantes que ya gozan del servicio.

Esto gracias al trabajo diario que se emprende desde la dirección de Obras Públicas a cargo del arquitecto Homero Borrego Cárdenas por instrucciones del mismo Edil para dar solución a las principales necesidades de cada sector y ejido de Castaños.

Ha sido también gracias a la gran disciplina y transparencia financiera con que el doctor Juan Antonio Garza dirige su gestión a través de su plan de austeridad, que se han podido convertir estos ahorros en una mayor cantidad de obras para todos los castañeneses, invirtiendo en esta ocasión poco más de 340 mil pesos para extender la red de drenaje en uno de los sectores más antiguos de la ciudad.