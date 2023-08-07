Entrega Castaños tinacos a familias

Castaños, Coah.- El ayuntamiento de Castaños a través de la Congregación Mariana Trinitaria hizo entrega de 100 tinacos con capacidad de mil 100 litros a personas tanto de la zona urbana como rural, con descuentos de hasta 40% de su precio real.

Ante la contingencia por el vital líquido que se vivió durante el mes de julio en la localidad y ante la falta de cisterna entre las familias castañenses para almacenar el agua, se gestionó ante esta Congregación un total de 100 tinacos, mismos que fueron entregados la tarde de este lunes en la presidencia municipal.

Apolinar Encinas director de desarrollo social informó que durante la contingencia, el mismo presidente municipal Juan Antonio Garza y quien recorrió diferentes sectores se percató que las familias sacaban hieleras o tinas y no contaban con un tambo o sistema para su almacenamiento por lo que se gestionó de manera inmediata.

En una primera etapa se benefician 100 personas y quienes deseen este beneficio podrán acercarse al edificio municipal en el área de desarrollo social para anotarse en la siguiente entrega.