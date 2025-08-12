AHMSA ENTREGA BASES PARA LA SUBASTA DE ACTIVOS

Altos Hornos de México, S.A.B. de C.V., (AHMSA) informa que el síndico de la quiebra, licenciado Víctor Manuel Aguilera Gómez, presentó al Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles, con sede en la Ciudad de México, las bases para la convocatoria de subasta de los activos de AHMSA y de su subsidiaria Minera del Norte, S.A. de C.V. (MINOSA).

Este paso es parte fundamental del procedimiento concursal, que tiene como finalidad concretar la venta de los activos como una unidad productiva, preservando su valor y contribuyendo a la reactivación económica de la región. Para ello, se plantea una subasta que dará prioridad a inversionistas con capacidad técnica y financiera comprobada, así como con el compromiso de generar empleos. Las bases deberán ser revisadas y autorizadas por la C. Jueza que lleva el proceso, Ruth Haggi Huerta. De obtenerse la aprobación, se procederá a publicar la convocatoria.

El síndico reitera su compromiso con la transparencia y con el desarrollo ordenado del procedimiento de quiebra, procurando condiciones que permitan obtener el mayor valor posible en beneficio de los acreedores, priorizando a los trabajadores conforme al orden de prelación establecido por la ley. Se continuará informando sobre los avances y las etapas posteriores del proceso de quiebra.