Jóvenes irrumpen con camioneta en vivienda y provocan crisis a propietaria

Allende, Coah. – Lo que comenzó como una serie de actos vandálicos terminó en un aparatoso accidente la madrugada del martes, cuando un grupo de jóvenes a bordo de una camioneta Dodge Journey roja con placas de Durango irrumpió violentamente en el patio delantero de una vivienda ubicada en el cruce de las calles Epiridión Peña y Morelos .

Testigos relataron que los implicados circulaban a exceso de velocidad y que, minutos antes, habían lanzado huevos y botellas de vidrio contra transeúntes y vehículos en la vía pública.

Un vecino afectado decidió seguirlos en otro automóvil, lo que provocó que, al intentar una maniobra brusca para evadirlo, perdieran el control del vehículo y se proyectaran contra una propiedad, derribando parte de la barda y dañando el jardín.

En el lugar, la propietaria de la vivienda, Edith González Delgado , de 46 años, sufrió una crisis nerviosa que elevó sus niveles de glucosa y presión arterial. Fue atendida por elementos del Cuerpo de Bomberos y trasladada a un hospital para su valoración. Según vecinos, la mujer se encontraba en el portal tras regresar de una consulta médica, y se salvó por escasos centímetros de ser atropellada.

Habitantes de la zona denunciaron que no es la primera vez que se registran actos de vandalismo cometidos por jóvenes en esa área, y exigieron mayor vigilancia, especialmente durante las noches.