Víctor Manuel Leija Vega apoya a familias con cemento en Cuatro Ciénegas

CUATRO CIÉNEGAS, COAHUILA.- Cumpliendo el compromiso de mejorar la calidad de vida de las familias cieneguenses, el Alcalde Ing. Víctor Manuel Leija Vega encabezó la entrega de cemento a habitantes de la comunidad y de diversos ejidos del municipio.

Como parte de los programas de apoyo que impulsa el Departamento de Desarrollo Social, en coordinación con UNIDOS, el presidente municipal lideró esta acción que forma parte de los esfuerzos permanentes orientados a mejorar las condiciones de vivienda y fortalecer el bienestar de los habitantes.

Esta iniciativa refuerza el compromiso de la administración municipal de facilitar el acceso a materiales de construcción a precios accesibles para las familias que más lo necesitan, tanto en la cabecera municipal como en las localidades rurales.

Este apoyo forma parte de una serie de acciones que se estarán realizando de manera periódica, con el propósito de que más familias continúen fortaleciendo sus proyectos de vivienda y mejoramiento comunitario.

En su mensaje, el presidente municipal destacó que los programas de mejoramiento de vivienda representan una herramienta fundamental para impulsar el desarrollo social, ya que permiten a las familias avanzar en la construcción, rehabilitación o ampliación de sus hogares.

Asimismo, Leija Vega afirmó que estos apoyos significan más que materiales; representan seguridad, estabilidad y la oportunidad de que cada familia viva en un espacio digno y adecuado.

"Sabemos que el hogar es el primer espacio de bienestar. Cada mejora, por pequeña que parezca, representa un avance para la calidad de vida de quienes habitan ahí. Por eso seguiremos ampliando y fortaleciendo estos programas", puntualizó el alcalde.

El Gobierno Municipal extendió un reconocimiento especial a la Congregación Mariana Trinitaria por su valiosa colaboración en la implementación de estos programas, lo que ha permitido gestionar materiales a costos accesibles y mantener un esquema de trabajo que beneficia directamente a las familias.

Con estas acciones, la administración encabezada por el Alcalde Ing. Víctor Manuel Leija Vega reafirma su compromiso de impulsar el desarrollo social y fortalecer el bienestar en cada rincón del municipio.