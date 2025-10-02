Alcalde de San Buenaventura entrega mobiliario en primarias 16 de Septiembre e Ignacio Zaragoza

SAN BUENAVENTURA, COAHUILA.– Con el firme compromiso de fortalecer la infraestructura educativa, el alcalde Javier Flores Rodríguez, en compañía del Director de Servicios Educativos, Abraham Segundo González, encabezó la entrega de mobiliario en las primarias 16 de Septiembre e Ignacio Zaragoza, ambas ubicadas en el municipio de San Buenaventura.

En la escuela 16 de Septiembre, la directora María Fernanda agradeció este respaldo que contribuye a mejorar las condiciones de aprendizaje de los estudiantes. De igual manera, en la primaria Ignacio Zaragoza, la directora Ana Bertha Sánchez reconoció el esfuerzo de los gobiernos estatal y municipal por dotar a los alumnos de espacios más dignos, cómodos y adecuados.

Durante la ceremonia, el alcalde Javier Flores subrayó que estas acciones forman parte del programa Mejora tu Escuela, coordinado a nivel regional por Abraham Segundo González y César Uriel Mata, y a nivel municipal por María Rosa Iglesias, siempre con el apoyo de los padres de familia y la comunidad escolar.

En representación del Gobierno Estatal, el coordinador regional de Mejora Coahuila, César Uriel Mata, destacó que la entrega de mobiliario no solo significa un apoyo tangible, sino una verdadera oportunidad para que niñas y niños cuenten con un mejor entorno escolar, reafirmando el compromiso con la niñez coahuilense.

Con estas acciones, el programa Mejora Coahuila y el Gobierno Municipal de San Buenaventura reafirman su compromiso con la educación, convencidos de que cada inversión en las escuelas es una inversión en el futuro de la sociedad.