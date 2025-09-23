Alcaldesa Sari Pérez Cantú lidera entrega de recarpeteo en Frontera

FRONTERA, COAHUILA.- Cumpliendo con su compromiso de poner orden y rumbo a las calles de Frontera, la alcaldesa Sari Pérez Cantú encabezó la entrega de la obra de recarpeteo de la calle Durango, en el tramo comprendido entre Atilano Barrera y Eulalio Gutiérrez, en la colonia Guadalupe Borja. De esta manera, sigue fortaleciendo la seguridad y competitividad de la ciudad con calles dignas y transitables, y mejorando la calidad de vida de las familias fronterenses.

En su mensaje, la edil señaló que estas acciones permiten mejorar la movilidad, brindar mayor seguridad a peatones y automovilistas, y dar una mejor imagen a la ciudad. "Cada obra que entregamos significa calidad de vida para las familias fronterenses y es resultado del trabajo en equipo con la ciudadanía."

En las labores se aplicaron 3,250 metros cuadrados de carpeta asfáltica en caliente y 226 metros lineales de pintura de tráfico amarillo. La alcaldesa subrayó que desde el inicio de la administración, el compromiso ha sido escuchar a la gente y entregar resultados para corresponder a la confianza que los fronterenses le han dado. "En la Guadalupe Borja hemos atendido también temas de agua y servicios básicos, y hoy concluimos esta obra de pavimento que beneficiará a más de 10 mil habitantes que diariamente transitan por esta vialidad", agregó Pérez Cantú.

La presidenta municipal reconoció el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, quien ha estado siempre al pendiente de las necesidades de Frontera, impulsando obras de infraestructura y programas sociales en beneficio de las familias. "Con su apoyo seguimos avanzando para tener un municipio más seguro, competitivo y con mejor calidad de vida", señaló.

Sari Pérez dijo seguirá trabajando de manera cercana con la ciudadanía. "Continuaremos entregando calles seguras, dignas y transitables, porque esa es la mejor forma de corresponder a la confianza de nuestra gente. En Frontera vamos pa´delante, con orden y rumbo", concluyó.