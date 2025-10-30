Itzamara Ceniceros, Mariel Sandoval y Antonieta Ramón vivirán experiencia académica y cultural en Murcia

Monclova, Coah.– Con emoción y orgullo, tres jóvenes de la Escuela Normal de Monclova emprendieron este jueves su viaje rumbo a Murcia, España, como parte del programa de Movilidad Internacional que impulsa la formación integral de los futuros docentes mexicanos.

Las estudiantes Itzamara Ceniceros, Mariel Sandoval y Antonieta Ramón, alumnas de la Licenciatura en Educación Primaria, vivirán durante un mes una experiencia académica y cultural que les permitirá ampliar su visión sobre los procesos educativos, fortalecer su preparación profesional y conocer de cerca el funcionamiento del sistema educativo europeo.

Durante su estancia, las normalistas participarán en actividades académicas, talleres y prácticas pedagógicas, además de convivir con profesores y estudiantes de instituciones españolas, lo que les permitirá intercambiar ideas, métodos de enseñanza y perspectivas sobre los retos de la educación en contextos distintos.

La Escuela Normal de Monclova subrayó que este tipo de experiencias refuerzan el compromiso de la institución con la excelencia educativa, la internacionalización y la preparación de docentes capaces de responder a las exigencias del siglo XXI.

"Este logro refleja el esfuerzo, dedicación y talento de nuestras estudiantes, pero también la importancia de que los universitarios y futuros maestros vivan experiencias fuera del aula, conozcan otras culturas y comprendan que la educación es una herramienta universal que une a los pueblos", expresó la dirección del plantel.

La comunidad normalista se unió para despedir a las tres jóvenes, deseándoles el mayor de los éxitos en esta nueva etapa que, sin duda, marcará su desarrollo profesional y personal.

"Que esta oportunidad las inspire a seguir creciendo, aprendiendo y dejando en alto el nombre de nuestra institución", concluyó el mensaje oficial de la Escuela Normal de Monclova.