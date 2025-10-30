Vecinos de Frontera se manifiestan contra empresario por demolición de casas y bardas

Frontera, Coahuila.– Vecinos del municipio de Frontera se manifestaron la tarde del jueves para denunciar públicamente al empresario Gerardo Oyervides, a quien acusan de haber derrumbado casas y bardas construidas en terrenos ejidales que, aseguran, pertenecen a familias de la comunidad.

Con cartulinas en mano y visiblemente molestos, los habitantes señalaron que las acciones del empresario son un abuso de poder y lo calificaron como "corrupto", al considerar que intenta apropiarse de tierras que no le corresponden. Algunos vecinos mencionaron que esos terrenos han sido ocupados durante años por ciudadanos que han levantado ahí su patrimonio con esfuerzo propio.

Los afectados pidieron la intervención de las autoridades municipales y estatales para que investiguen la situación y eviten que continúe la demolición de más estructuras. Además, solicitaron que se respete el derecho de las familias a conservar sus viviendas mientras se aclara la propiedad legal de los predios.

A través de un video publicado en Facebook, la usuaria Jenni García difundió imágenes donde se observan bardas derribadas y escombros en la zona. En el material, varios habitantes reclaman directamente a Oyervides y le exigen que muestre las escrituras que acrediten su supuesto derecho sobre los terrenos, pues de lo contrario —dicen— se estaría cometiendo un atropello contra la comunidad.