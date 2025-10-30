Recurso de Apelación en Trámite por Caso de Abuso de Confianza

El Poder Judicial del Estado de Coahuila informó que se encuentra en trámite un recurso de apelación dentro de la causa penal 0749/2025, en la que Luis Enrique Zamudio Miechelsen es señalado por el delito de equiparado al abuso de confianza en su modalidad de abuso de depositario en cuantía mayor, en perjuicio de la empresa Almacenadora Afirme S.A. de C.V.

De acuerdo con el acuerdo judicial emitido el 22 de octubre, la apelación fue promovida por el Agente del Ministerio Público, Lic. Eduardo Romeo Jacobo Rivera, y el Apoderado Jurídico de la empresa afectada, Lic. Alberto Palomino Garza, quienes impugnan el auto de no vinculación a proceso dictado durante la audiencia del pasado 15 de octubre.

El Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio y Oral, Lic. Nelson Ulises Herrera Ibarra, con sede en Frontera, ordenó emplazar a las partes involucradas para que, en un plazo de tres días, manifiesten sus argumentos ante el Tercer Tribunal de Alzada, ubicado en Monclova, Coahuila.

Como parte del procedimiento, el juzgado deberá remitir al tribunal superior las copias certificadas de las audiencias celebradas los días 10 y 15 de octubre, así como los escritos presentados por los representantes legales y las constancias de notificación correspondientes.

Con este paso, el caso entra en una nueva etapa de revisión judicial, en la que se analizarán los agravios expuestos por la parte apelante. El tribunal decidirá si confirma o revoca la resolución que dejó sin vinculación a proceso al imputado.