Panteones municipales señalizan tumbas peligrosas

A unos días de la conmemoración del Día de Muertos, los panteones municipales lucen completamente señalizados, con andadores delimitados y tumbas acordonadas que representan riesgo para los visitantes.

Al menos 20 tumbas fueron identificadas como peligrosas y ya cuentan con letreros preventivos para evitar que la gente camine sobre ellas.

Lo que más llamó la atención fue la extrema señalización colocada en los pasillos, donde cada corredor luce más de siete anuncios en colores verde y rojo con mensajes de precaución.

Las medidas buscan garantizar la seguridad de las familias que acuden durante los próximos días a visitar a sus difuntos.

En el acceso principal del camposanto se observan también diversos avisos sobre las restricciones establecidas: queda prohibido el ingreso con alimentos, vendedores, se suspendieron temporalmente las construcciones de capillas y se limitó la entrada de vehículos, permitiéndola únicamente a personas con discapacidad.

Las autoridades advirtieron que cualquier persona que sea sorprendida realizando actos de vandalismo será consignada ante las autoridades competentes.

Entre los mensajes colocados destaca la advertencia "No pisar sobre las tumbas", medida que responde a incidentes registrados en años anteriores, cuando algunos visitantes cayeron en sepulturas dañadas y tuvieron que ser hospitalizados.