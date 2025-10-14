Alcalde de Cuatro Ciénegas lidera entrega de semilla de avena a agricultores

CUATRO CIÉNEGAS, COAHUILA.- Con el objetivo de fortalecer el desarrollo del sector agrícola y brindar más herramientas a las y los productores del municipio, el Alcalde Ing. Víctor Manuel Leija Vega encabezó la firma del contrato para la entrega de semilla de avena, acción que busca impulsar la productividad, garantizar el acceso equitativo a los insumos y promover el crecimiento sostenible del campo local.

Durante el acto protocolario se contó con la presencia de Luis González, Director de Desarrollo Rural de Cuatro Ciénegas, y del Ing. Luis Ugarte Lomas, Coordinador Regional de la Secretaría de Desarrollo Rural, quienes destacaron la importancia de este programa que beneficia directamente a los productores del municipio.

Al respecto, el presidente municipal destacó que este tipo de programas son resultado de una gestión constante ante las instancias estatales y federales, con la finalidad de que los beneficios lleguen directamente a quienes más lo necesitan.

Subrayó que la administración municipal continuará gestionando programas que fortalezcan al campo, reconociendo el esfuerzo diario de quienes trabajan la tierra y generan desarrollo para la comunidad.

"Nuestro compromiso es seguir trabajando hombro con hombro con las y los productores. Sabemos de los retos que enfrenta el campo, y por ello estamos redoblando esfuerzos para brindar las herramientas necesarias que les permitan continuar con sus actividades y mejorar sus condiciones de vida", expresó el edil.

Asimismo, Leija Vega hizo un llamado a las y los interesados a acudir al departamento de desarrollo rural a realizar su registro y poder acceder a este importante beneficio.

"El campo es parte fundamental de nuestra identidad y de nuestra economía; por eso no bajaremos la guardia. Seguiremos impulsando programas que fomenten la productividad, que apoyen la siembra, la ganadería y el aprovechamiento responsable de nuestros recursos naturales", finalizó.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal de Cuatro Ciénegas reafirma su compromiso de seguir impulsando el desarrollo agrícola y de continuar trabajando por un campo más fuerte, productivo y sostenible.