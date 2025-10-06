Programa de subsidio agrícola beneficia a productores rurales en Coahuila

CASTAÑOS, COAHUILA.- Como parte del firme compromiso con el sector rural, la Alcaldesa Yesica Sifuentes Zamora encabezó la entrega de cinco toneladas de semilla de avena forrajera subsidiada, acción que busca brindar a las y los productores las herramientas necesarias para fortalecer sus actividades y mejorar su calidad de vida.

El evento contó con la presencia de Ericka Valdez, en representación del Subsecretario de Gobierno Sergio Sisbeles Alvarado, así como de funcionarios locales y beneficiarios del programa.

"La entrega de estas cinco toneladas de avena subsidiada es el resultado de un trabajo conjunto entre municipio, estado y productores, queremos reconocer la importancia de su labor, ya que con esfuerzo diario sacan adelante a sus familias y contribuyen al desarrollo de toda la comunidad", señaló la presidenta municipal.

Asimismo, Sifuentes Zamora explicó que esta entrega corresponde a la primera etapa del programa, y dependiendo de la demanda podrían concretarse más apoyos de este tipo para atender a un mayor número de productores.

"Quiero agradecer y reconocer el respaldo del Gobernador Manolo Jiménez Salinas por este y muchos programas más implementados en beneficio de quienes más lo necesitan", destacó la edil.

Prueba de ello, la reciente entrega del programa alimentario "El Despensón" que se llevó a cabo en diversos ejidos del municipio, con el objetivo de fortalecer la salud, el bienestar y la economía familiar de las familias.

Para finalizar, Sifuentes Zamora dio a conocer que se trabaja en la rehabilitación del camino Castaños–Palo Blanco y que en breve iniciará la segunda etapa de Palo Blanco a Soledad.

"Sabemos que hay muchas necesidades en los ejidos, pero poco a poco estamos avanzando con obras y programas que buscan mejorar la calidad de vida de las familias del campo. Sepan que cuentan con una servidora comprometida con ustedes", concluyó.