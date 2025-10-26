Mejora Saltillo su calificación

Saltillo, Coahuila.- La empresa de servicios financieros Standard & Poor's subió la calificación del municipio de Saltillo de ´mxAA´ a ´mxAA+´ con perspectiva estable, una de las más altas que se pueden obtener a nivel nacional.

"El aumento a nuestra calificación crediticia se dio gracias al trabajo honesto, transparente y coordinado con la sociedad civil y con el gobernador Manolo Jiménez, lo que ha permitido tener un manejo responsable de ingresos y egresos, el sistema de pensiones con suficiencia permanente y en la operación sostenible del sistema de agua", destacó el alcalde Javier Díaz González.

Además, agregó el Presidente Municipal, influyó el crecimiento económico con base en el producto interno bruto, aunado a que Saltillo cuenta con una concentración importante de la industria automotriz que ayuda al empleo local, y es la capital más segura del país.

Este logro para Saltillo se dio a unos días de que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) ubicara nuevamente a nuestra ciudad como la capital más segura de México.

Destaca Standard & Poor's, política fiscal sana y dinamismo económico

Standard & Poor's dio a conocer que el alza en la calificación refleja el dinamismo económico del Municipio de Saltillo, a pesar de la incertidumbre en torno al comercio exterior, aunado a una política fiscal sana.

Asimismo, resalta la expectativa de que, durante los próximos 12 meses, la administración de Saltillo continuará con políticas fiscales prudentes que le permitan mantener resultados presupuestales balanceados, con una fuerte posición de liquidez y necesidades de financiamiento bajas.

Lissette Álvarez Cuéllar, Tesorera en el Gobierno Municipal de Saltillo, informó que a principios del mes de octubre se tuvo la visita de personal de la calificadora para conocer las acciones estratégicas que se realizan en la capital de Coahuila.

Y, a poco más de 15 días se emitió la calificación crediticia para el Municipio, siendo ´mxAA+´ la segunda más alta nivel nacional, únicamente por debajo de la ´AAA´.

Saltillo garantiza una situación financiera sólida

De acuerdo con Standard & Poor's, Saltillo cuenta con una sólida trayectoria en la implementación de políticas públicas acertadas, destacando sus acciones en materia de movilidad, desarrollo social, mejora del entorno urbano y digitalización de trámites, además de ser reconocida como una de las ciudades más seguras del país.

Señaló que, en el primer semestre de 2025, el Municipio logró aumentar sus ingresos propios gracias a la mejora continua de sus procesos y a la automatización de trámites y servicios, lo que ha permitido una recaudación más eficiente de los impuestos municipales.

Asimismo, la posición fiscal del Municipio se beneficia de contar con un sistema de pensiones que, de acuerdo con el último estudio actuarial, está fondeado de forma perenne.

La empresa menciona que Saltillo cuenta con un perfil socioeconómico por encima del promedio nacional y los niveles de pobreza se encuentran por debajo del promedio nacional y estatal.

"Esperamos que la renovación del acuerdo comercial trilateral, T-MEC, en 2026 brinde mayor certidumbre y facilite la atracción de nuevas inversiones al Municipio", refieren.

Standard & Poor's resaltó que la paramunicipal Aguas de Saltillo, el organismo gestor de agua potable y drenaje sanitario, opera de manera sostenible y con indicadores de gestión muy sobresalientes.