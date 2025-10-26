Pierde la vida al interior de iglesia

P

ARTEAGA, COAHUILA.– La mañana de este domingo, una joven de 20 años perdió la vida al interior del templo cristiano Iglesia de Dios, ubicado en el ejido Jame de este municipio, presuntamente a causa de un ataque epiléptico.

La víctima fue identificada como María Paola Reyes Hernández, quien, según testigos, se encontraba entre los asistentes cuando repentinamente se desvaneció. Minutos después sufrió un ataque que, lamentablemente, terminó con su vida, a pesar de los intentos por auxiliarla.

Elementos de la Policía Municipal y de la Fiscalía General del Estado arribaron al lugar para tomar conocimiento de los hechos y acordonar el área.

Posteriormente, personal de Servicios Periciales realizó el levantamiento del cuerpo, que fue trasladado al SEMEFO para la práctica de la necropsia de ley, con el fin de confirmar las causas del fallecimiento.