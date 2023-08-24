Entrega Hugo kits didácticos

San Buenaventura, Coahuila.- Continuando de forma afectuosa el recorrido a los planteles de la localidad, el profesor Hugo Iván Lozano Sánchez Presidente Municipal de San Buenaventura asistió este jueves a cada edificio de preescolar.

Empezó a las 9:00 am las visitas, aprovechando que esta semana las educadoras se encuentran realizando trabajos de orden y limpieza en las aulas así como en la planeación de la bienvenida a los parvulitos el próximo lunes que arranca para alumnos el ciclo escolar.

Dijo en cada reunión que hace 2 días programó estas visitas con el nivel de secundaria, después algunas primarias y hoy con los jardines de niños de este municipio.

“Quiero agradecerles el esfuerzo que ustedes hacen por el bien de este municipio siempre de la manera más atenta mi intención es reconocer el trabajo que hacen las maestras y maestros de todos los centros educativos de San Buenaventura porque sin duda que eso nos permite tener mejores ciudadanos” enfatizó el Edil.

Hugo Lozano dijo que la formación de los niños, también depende mucho del trabajo que los educadores y educadoras hacen por eso en lo particular la administración reconoce su esfuerzo porque a la vez contribuyen a formar mejores ciudadanos.

“Gracias porque como Administración pública hemos recibido siempre apoyo de parte de las instituciones educativas ya sea que nos toque un lunes cívico que realizamos con mucho gusto en las escuelas, en los jardines de niños o también en algún evento cívico cultural donde también recibimos gestiones, respondiendo de manera muy profesional” enfatizó.

Se entregaron kits a educadoras de los siguientes Jardines:Kínder Jaime Torres Bodet, Kínder Aureliano, Kínder Miguel Hidalgo, Kínder Lucio Blanco, Kínder Guelatao y Kínder Amado Nervo.

Asistieron la regidora de educación Rocío Rodríguez Carreón y la directora de educación Rosa María Hipólito.