Afectados por fraude financiero en Monclova buscan respuestas

El delegado de la Fiscalía General del Estado en la Región Centro, Miguel Ángel Medina, informó que ya se abrió una carpeta con 17 denuncias colectivas en contra de la presunta financiera de autos que operaba en la zona dorada de Monclova y que recientemente cerró sus oficinas, dejando en la incertidumbre a decenas de afectados.

Medina aseguró que, contrario a lo que algunos ciudadanos han manifestado, la Fiscalía sí está recibiendo las denuncias. Reconoció, sin embargo, desconocer por qué un adulto mayor no fue atendido en días pasados cuando acudió a interponer su querella.

"Si los estamos atendiendo, a pesar de que es un asunto que se debe de llevar por la vía civil porque hay un contrato de por medio. Ellos firmaron y muchos de estos contratos aún están vigentes", explicó el delegado.

El funcionario detalló que la institución buscará una mediación entre los denunciantes y los responsables de la supuesta financiera, con el objetivo de que se logre un acuerdo y se dé respuesta a los afectados.

Mientras tanto, crece la tensión entre los clientes defraudados, pues mientras unos han logrado formalizar sus denuncias, otros aseguran haber enfrentado trabas en la Fiscalía. El cierre de las oficinas de la empresa, en el cruce del bulevar Pape y la calle Monterrey, y la aparición de más casos, mantienen viva la exigencia ciudadana de justicia y la urgencia de que se investigue a fondo este fraude que ya suma decenas de víctimas en Monclova.