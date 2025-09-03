Pierden la vida tres bebés En Monclova

En los últimos días, se han registrado tres muertes de bebés en Monclova, dos de ellas ocurridas en el vientre de sus madres en el Hospital Amparo Pape de Benavides, y una más de una pequeña que perdió la vida a los cuatro días de nacida.

Ceyda Adaleth falleció con 37 semanas en el vientre de su madre Brittany, de 18 años de edad. También se encuentra el caso de la bebé Fernanda, hija de Esmeralda, quien denunció ayer negligencia médica, ambas de la colonia Colinas de Santiago, así como la pequeña Sofía, hija de Beatriz, que murió tras nacer y enfrentar complicaciones de salud a tan solo cuatro días de vida.

Estos casos han causado gran consternación en Monclova, principalmente entre familiares, amigos y vecinos de estas madres y padres, quienes son acompañados en uno de los momentos más dolorosos que puedan atravesar.

En medio del dolor, despiden a Ceyda

Con profundo pesar, la familia de Ceyda Adaleth Niño López vivió su despedida entre lágrimas. Sus padres, una pareja joven de Colinas de Santiago, pudieron tenerla en sus brazos por primera y última vez. La madre, Brittany López, de 18 años, permaneció hospitalizada en el Amparo Pape tras un parto que nunca imaginó sería para despedirse y no para recibir a su primera hija. El padre, de 21 años, relató conmovido que fue devastador enterarse de la noticia: "ella (la bebé) ya no se movía desde hacía tres días, fue cuando Brittany decidió ir a atenderse", compartió. Ambos tenían todo preparado para recibirla, pues sí era esperada y planeada, incluso ya le habían escogido nombre. Indicó que los médicos explicaron que desde la semana 28 la pequeña había dejado de crecer dentro del vientre, y al momento del nacimiento confirmaron complicaciones que impidieron su adecuado desarrollo. El cuerpecito de la niña llegó la noche del martes a una funeraria de la colonia El Pueblo y fue sepultado en el panteón Sagrado Corazón de Jesús la tarde del miércoles. Desafortunadamente, Brittany solo pudo despedirse de su bebé unas horas, pues mientras el cuerpecito estaba en la funeraria, ella se encontraba hospitalizada y aún se realizaban algunos trámites para poder darle el último adiós.