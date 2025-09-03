Comerciantes de Fayuca Divididos por Control de Baños en Plaza Miguel Blanco

Vuelve a resurgir un viejo conflicto entre comerciantes de la fayuca por la administración de los baños de la plaza Miguel Blanco, ubicada en la Zona Centro, los cuales por años han sido el sustento de Guadalupe Amaral, conocida como doña Lupe, de 80 años de edad.

La disputa se originó luego de que Alfonso Ortiz Rosales, hijo de la fallecida Guadalupe Rosales –quien en vida compartió con doña Lupe la administración de los sanitarios–, iniciara una colecta de firmas entre comerciantes con el objetivo de quedarse con el control de los baños.

Según lo señalado, el próximo viernes buscará que se someta a votación durante una reunión de locatarios.

Doña Lupe relató que durante décadas trabajó hombro a hombro con la difunta Guadalupe Rosales, pero cuestionó que ahora su hijo pretenda adueñarse de un espacio que no le corresponde.

"Él ni siquiera es comerciante de la fayuca, los locales que le heredó su mamá los vendió, y los que quedaron a nombre de sus hermanos los tiene mal administrados, cobrando rentas de hasta 4 y 5 mil pesos", denunció.

La mujer de la tercera edad aseguró que hace apenas diez días Alfonso Ortiz acudió directamente con ella para advertirle que cuenta con el respaldo de varios comerciantes. Sin embargo, insistió en que no tiene derecho alguno, pues no trabaja en la fayuca y sus locales se encuentran en la calle Miguel Blanco, fuera del área de la fayuca.

"Yo no voy a permitir que me quiten los baños, porque es lo único que me deja para vivir. De lo poquito que entra, tres o seis pesos por persona, yo me mantengo", expresó doña Lupe con firmeza.

Ante la convocatoria de la reunión programada para este viernes, el conflicto mantiene en tensión a los locatarios de la plaza Miguel Blanco, quienes tomarán una decisión en torno a esta situación.