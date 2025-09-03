Ecología de Monclova toma medidas contra ruido de motocicletas

Alterar los escapes de motocicletas para provocar ruido excesivo ya no quedará impune en Monclova. El director de Ecología, Óscar Aguilar, advirtió que esta práctica será sancionada con multas que van desde 2 mil 268 pesos hasta un máximo de 11 mil 314 pesos para reincidentes.

El funcionario explicó que en las últimas semanas se han recibido reportes de vecinos afectados por grupos de motociclistas que recorren diferentes colonias alterando el silencio de la ciudad con mofles modificados.

"No es uno ni dos casos, son varios sectores. La vez pasada estuvimos en la colonia Margarito Silva porque se reunía un grupo de jóvenes a hacer ruido. Enviamos la patrulla de Ecología, hablamos con ellos y al ponerles el sonómetro, rebasaban por mucho los 55 decibeles permitidos", detalló Aguilar.

Tras la intervención, se hizo un apercibimiento a los motociclistas, quienes accedieron a buscar un silenciador para reducir el ruido. Sin embargo, Ecología advirtió que en caso de reincidencia se aplicarán multas sin excepción.

El director de Ecología informó que además de la colonia Margarito Silva, se han recibido quejas en Hipódromo y Las Flores, por lo que ya trabajan en coordinación con la Policía y Tránsito para integrar estos casos a los operativos municipales.

"Tal vez sea una moda para ellos, pero no es permisible. El ruido es molesto para los vecinos y se aplicará la multa correspondiente a quien se le sorprenda circulando con escapes modificados", reiteró el funcionario.

Con ello, el Ayuntamiento busca hacer conciencia principalmente entre los jóvenes motociclistas para que entiendan que su diversión no puede estar por encima de la tranquilidad de las colonias.