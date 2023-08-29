Entrega Hugo útiles escolares

San Buenaventura, Coah.- Continuando la ruta de apoyos al sector educativo, el profesor Hugo Iván Lozano Sánchez recorrió los ejidos de San Buenaventura para motivar a los alumnos con bonitos útiles escolares.

En compañía de la Regidora de Desarrollo Social Olga Alicia Sánchez hicieron la ruta por los ejidos del municipio dando un mensaje de bienvenida a alumnos, maestros, maestras y padres de familia que son parte importante en el nuevo inicio de clases.

Muy contentos los alumnos de las comunidades rurales porque sus paquetes tenían muchos útiles de la mejor calidad, además de cuadernos profesionales de raya y cuadrícula, no podía faltar el lápiz, sacapuntas, colores, pegamento y demás.

Entregaron paquetes de útiles escolares en los siguientes ejidos: Ejido Sombrerete, Escuela Primaria Francisco I. Madero, Beneficiarios 12 niños; Maestra multigrado Berenice Reyes Martínez, Ejido San Francisco, Escuela Primaria Venustiano Carranza, Beneficiarios 7 niños.

Maestra multigrado Blanca Patricia Escalante Ramos, Congregación Santa Gertrudis, Escuela Primaria Miguel Cárdenas, Prof. Nancy Mireya Martínez Estrada 1, 2 y 3ero, Prof. Mayra Cecilia Rocha Morales 4, 5 y 6to.