Policías de Frontera apoyan a bolero con silla de ruedas y despensa

FRONTERA, COAH.– En medio de las labores diarias de vigilancia, elementos de la Dirección de Seguridad Pública de Frontera protagonizaron un gesto de solidaridad al brindar apoyo a un adulto mayor que trabaja como bolero en las instalaciones de la corporación.

La acción fue encabezada por el Director de Seguridad Pública, Gabriel Vázquez, quien hizo entrega de una silla de ruedas a don Eulogio Rodríguez de los Santos, conocido por su esfuerzo constante para salir adelante pese a sus limitaciones físicas.

La entrega de la silla de ruedas a don Eulogio Rodríguez fue realizada por el Director de Seguridad Pública, Gabriel Vázquez.

Además del equipo de movilidad, el adulto mayor recibió productos de la canasta básica, como parte de un apoyo integral que busca mejorar sus condiciones de vida.

Elementos de la Policía Escolar y otros agrupamientos participaron en la entrega, fortaleciendo la proximidad social.

En esta actividad participaron elementos de diferentes agrupamientos, entre ellos Policía Escolar, Control de Accidentes y Policía Operativa, quienes se sumaron a la entrega como parte de las acciones de proximidad social.

El ambiente fue de reconocimiento y empatía, ya que tanto oficiales como ciudadanos destacaron la importancia de respaldar a quienes, como don Eulogio, continúan trabajando con dignidad día a día.

Este gesto de apoyo busca mejorar las condiciones de vida de don Eulogio, quien trabaja con dignidad a pesar de sus limitaciones.

Con este apoyo, el beneficiario podrá desempeñar sus labores con mayor facilidad, en un entorno donde ha forjado cercanía con los propios elementos de seguridad.

Autoridades señalaron que este tipo de acciones fortalecen los lazos de confianza con la ciudadanía, dejando en claro que la función policial también implica compromiso social y atención a quienes más lo necesitan.