Invitan paramédicos de Cruz Roja a participar en caminata en Múzquiz

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH. — La Benemérita Cruz Roja Mexicana anunció la realización de una caminata alusiva a la salud mental y al apoyo psicosocial, como parte de la Primera Edición de estas actividades en Múzquiz.

La coordinadora operativa de la institución, Silvia Contreras Daniel, informó que el objetivo es visibilizar la importancia de atender padecimientos como la depresión y la ansiedad, que afectan a un número creciente de personas en la comunidad.

Detalles de la caminata

De acuerdo con la convocatoria, la marcha iniciará alrededor de las 09:00 horas desde la base de la Cruz Roja, para dirigirse hacia el arco de bienvenida de este Pueblo Mágico.

Se espera la participación de paramédicos, voluntarios y ciudadanos comprometidos con la promoción de la salud mental.

Mensaje de la coordinadora

Contreras Daniel destacó que la iniciativa busca sensibilizar a la población sobre la necesidad de brindar apoyo psicosocial a quienes atraviesan por momentos difíciles.

"La intención es ayudar a todas aquellas personas con depresión, con ansiedad y que en ocasiones intentan acabar con su existencia al estar sumergidos en los estupefacientes", puntualizó.

La Cruz Roja Mexicana hizo un llamado a la ciudadanía para sumarse a esta actividad, ya que la unión comunitaria es fundamental para generar conciencia y ofrecer acompañamiento a quienes lo necesitan. La marcha pretende ser un espacio de solidaridad y esperanza.

Con esta acción, la institución reafirma su compromiso no solo con la atención médica de emergencias, sino también con el bienestar emocional de la población.

Futuras ediciones

Cabe señalar que la primera edición de esta caminata en Múzquiz marca el inicio de un esfuerzo que busca repetirse y apoyar a quienes lo requieran.