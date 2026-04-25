Fallece Francisco, estudiante de 14 años, tras diagnóstico de tumor cerebral en Monclova

MONCLOVA, COAH. — La lucha de Francisco N, estudiante de 14 años de la Secundaria General número 2 "Emiliano Zapata", llegó a su fin la noche de este viernes, luego de ocho días de permanecer en estado crítico tras el descubrimiento de un tumor cerebral congénito que cambió su vida en cuestión de horas.

Fue la mañana de este sábado cuando familiares, amigos y compañeros confirmaron la noticia, lamentando profundamente la pérdida del menor, cuya historia había generado consternación en toda la comunidad.

¿Cómo ocurrió el diagnóstico de Francisco N?

Como se informó previamente, el pasado 16 de abril Francisco se desvaneció al interior de su plantel educativo en la colonia Obrera Sur, tras presentar un fuerte dolor de cabeza que alertó a docentes y alumnos.

Tras ser atendido de urgencia en Monclova, su estado se agravó rápidamente, siendo ingresado en terapia intensiva, donde estudios médicos revelaron la presencia de un tumor cerebral de origen congénito, condición que había permanecido oculta durante años.

Detalles sobre el tratamiento y su evolución

Ante la gravedad del diagnóstico, el 17 de abril fue trasladado a un hospital especializado en Saltillo, donde médicos hicieron todo lo posible por estabilizarlo. Sin embargo, las complicaciones derivadas del aumento de la presión intracraneal terminaron por arrebatarle la vida.

La noticia de su fallecimiento ha dejado un profundo vacío entre quienes lo conocían, recordándolo como un joven que, hasta antes del incidente, llevaba una vida normal, sin imaginar la enfermedad silenciosa que enfrentaba.

Impacto en la comunidad de Monclova

Su caso no solo estremeció a su escuela, sino a toda la comunidad, que siguió de cerca su evolución con esperanza, misma que hoy se transforma en luto.