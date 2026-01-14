Valeria González reporta nuevos casos de violencia en Frontera

FRONTERA, COAHUILA.- La Instancia de la Mujer de Frontera ha atendido nueve nuevos casos de mujeres víctimas de violencia en lo que va del 2026, además de un caso familiar que fue canalizado a la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (PRONNIF), informó la directora del área, Valeria González.

La funcionaria explicó que las actividades del organismo iniciaron formalmente el pasado 5 de enero y, desde entonces, se han atendido los casos a través del Centro Libre instalado en las instalaciones del DIF municipal, donde se brinda acompañamiento psicológico, orientación legal y canalización a otras dependencias cuando es necesario.

González destacó que todas las mujeres que sufren algún tipo de violencia son bienvenidas en el DIF, reiterando que el servicio es confidencial y está disponible para quienes requieran apoyo.

Asimismo, señaló que de manera paralela se trabaja en el plan de trabajo para el presente año, el cual contempla capacitaciones en planteles educativos y comedores comunitarios, con el objetivo de generar conciencia sobre la violencia de género y dar a conocer los servicios y atenciones que se ofrecen a las víctimas.

En relación con los casos atendidos durante 2025, la directora reconoció que algunas mujeres, principalmente de mayor edad, optaron por no dar seguimiento a las denuncias contra sus parejas "para no hacerles daño", mientras que otras regresaron con sus agresores, lo que representa un reto constante para la institución.

"Sí hay mujeres que continúan en terapia psicológica y otras que se animaron a presentar denuncias y siguen los procesos legales; pero desafortunadamente hay quienes regresan con sus parejas. Aun así, ellas saben que aquí estamos para apoyarlas", expresó.

Finalmente, Valeria González subrayó que la atención a la violencia contra las mujeres es un trabajo diario y arduo, que requiere constancia, empatía y coordinación entre las distintas instancias para lograr resultados a largo plazo.