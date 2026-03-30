Yesica Sifuentes entrega forraje y pollinaza a productores

CASTAÑOS, COAHUILA.- Como parte del firme compromiso con el sector rural, el Gobierno Municipal de Castaños llevó a cabo la entrega de 9 toneladas de sorgo forrajero y 27 toneladas de pollinaza, beneficiando a más de 170 productores de los distintos ejidos del municipio.

Este programa alimentario a bajo costo tiene como objetivo fortalecer la actividad ganadera, brindando a los productores insumos accesibles que les permitan mejorar la alimentación de su ganado, especialmente en temporadas donde los recursos naturales son limitados.

La alcaldesa Yesica Sifuentes Zamora destacó la importancia de respaldar a quienes sostienen la economía del campo, reiterando que desde el inicio de la administración trabaja de manera cercana con las comunidades rurales.

"Nuestro compromiso es claro: estar del lado de nuestra gente del campo, apoyarles y generar las condiciones necesarias para que puedan salir adelante. Sabemos el esfuerzo que realizan día con día, por eso impulsamos programas que realmente impacten en su productividad y bienestar", señaló la edil,

Asimismo, Sifuentes Zamora subrayó que estas acciones forman parte de una estrategia integral para fortalecer el desarrollo rural en el municipio.

"Seguimos trabajando de la mano con nuestros productores, escuchando sus necesidades y acercando apoyos que les permitan enfrentar los retos del sector. Queremos un campo fuerte, productivo y con oportunidades para todas las familias de Castaños", agregó.

Este tipo de apoyos representa un paso importante para continuar fortaleciendo el campo de Castaños y garantizar mejores condiciones para sus productores.