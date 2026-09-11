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Coahuila

PRONNIF y DIF San Buenaventura apoyan a estudiantes con útiles escolares

El trabajo conjunto entre PRONNIF, el DIF y el Gobierno municipal busca mejorar la educación en la comunidad.

Por Staff / La Voz - 11 septiembre, 2026 - 05:21 p.m.
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      San Buenaventura, Coah.– Con el objetivo de apoyar la educación y contribuir a la economía de las familias, la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (PRONNIF) realizó la entrega de paquetes de útiles escolares a estudiantes de educación básica del municipio de San Buenaventura.

       

      La subprocuradora regional de PRONNIF, Martha Herrera, encabezó la entrega de mochilas y útiles escolares en un evento donde estuvo acompañada por el alcalde Jesús Javier Flores Rodríguez, quien continúa trabajando de manera coordinada en favor de la niñez y adolescencia.

      Durante el evento se destacó la labor conjunta que realizan el Gobierno municipal, el DIF San Buenaventura y PRONNIF para brindar atención y acompañamiento a las familias que más lo necesitan.

       

      En representación de la presidenta honoraria del DIF, Niria Isabel Ayala, se reconoció el trabajo que se desarrolla a través de la directora del DIF, Ilse Lozano, y del personal de PRONNIF San Buenaventura, representado por Nayeli Briones, en la protección y atención integral de niñas, niños y adolescentes.

      En su mensaje, Nayeli Briones destacó las acciones entre las instituciones para fortalecer el bienestar de la niñez, promover sus derechos y generar mejores oportunidades para su desarrollo académico y personal.

      "Hoy realizamos la entrega de mochilas y paquetes escolares a los estudiantes beneficiados, destacando que la educación es una herramienta fundamental para construir un mejor futuro para las nuevas generaciones", dijo el Edil.

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