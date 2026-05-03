Rescate y denuncia: El caso de "Bonita" conmociona a Monclova tras brutal agresión

En un hecho que ha generado profunda indignación en la comunidad de Monclova, asociaciones civiles han tomado cartas en el asunto tras reportarse un presunto abuso sexual en contra de una perrita en la colonia Petrolera. Tuilzie Ibarra Vázquez, integrante de la fundación "Lobita Dejando Huella", relató que la intervención ciudadana fue necesaria luego de que las autoridades locales, tras detener al presunto agresor, dejaran al animal en libertad y desamparado en la vía pública, a pesar de ser la víctima directa del delito. La rescatista acudió al lugar alrededor de las 9:00 o 10:00 de la noche para resguardar a la canina, que ahora ha sido nombrada "Bonita".

La perrita, una hembra joven de entre uno y tres años, era la mascota del agresor y portaba aún su collar y soga al momento del rescate. Tras ser localizada con la ayuda de vecinos, fue trasladada de inmediato a una revisión veterinaria donde se confirmaron lesiones físicas compatibles con el abuso denunciado. Actualmente, Bonita se encuentra bajo el cuidado de la fundación en un albergue, mientras se realizan las pruebas periciales y tomas de muestras necesarias para dictaminar de manera formal y científica la agresión sufrida.

En el ámbito legal, las fundaciones "Lobita Dejando Huella" y "Fundación Milma", representadas por Ana y Edith, han interpuesto una denuncia formal ante el Ministerio Público. La urgencia de este proceso radica en el periodo constitucional de las primeras 36 horas, buscando evitar que el agresor, quien fue detenido en flagrancia, sea puesto en libertad. Tuilzie Vázquez subrayó la importancia de que el sujeto enfrente el proceso detenido, calificando el acto como aberrante y señalando que este tipo de perfiles representan un peligro no solo para los animales, sino para la sociedad en general.

El caso cuenta con un testimonio clave: una vecina de la colonia que presenció el acto en la plaza pública mientras se encontraba con sus hijos. Este detalle ha encendido las alarmas sobre el impacto social del evento, ya que ocurrió a la vista de menores de edad, lo que podría involucrar la intervención de otras instancias de protección infantil. Tuilzie, con más de 10 años de trayectoria en el rescate animal, manifestó encontrarse en estado de shock ante la crueldad del hecho y aseguró que no descansarán hasta que las autoridades actúen con rigor para que este hecho no quede impune.