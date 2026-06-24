Frontera celebra a su equipo de tochito tras ganar medalla de plata

FRONTERA, COAHUILA.- Las integrantes del equipo femenil de tochito de la Escuela Secundaria General Número 1 "Héroe de Nacozari" fueron reconocidas por la alcaldesa Sari Pérez Cantú tras obtener la medalla de plata en los Juegos Deportivos Nacionales Escolares de Nivel Secundaria, celebrados en Guadalajara, Jalisco.

Las 14 estudiantes hicieron historia al convertirse en subcampeonas nacionales en la primera edición en que esta disciplina fue incluida en la competencia escolar más importante del país.

Durante una ceremonia realizada en la Sala de Cabildo, la Presidenta Municipal destacó que el esfuerzo, la disciplina y el compromiso de las jóvenes representan un orgullo para Frontera y constituyen un ejemplo para la niñez y juventud del municipio.

Como parte del reconocimiento, las deportistas recibieron una playera conmemorativa de Orgullo Fronterense y un reconocimiento oficial por parte del Ayuntamiento.

También fueron reconocidos los entrenadores Héctor Raúl Galaviz Moreno y Carlos Gabriel Fuentes Lerma, así como el director del plantel, Enrique Sandalio Flores Martínez, por el respaldo y acompañamiento brindado al equipo durante su proceso competitivo.

Sari Pérez Cantú señaló que este logro es resultado del trabajo constante de las atletas, del apoyo de sus familias y del compromiso de la institución educativa. Añadió que el resultado coloca en alto el nombre de Frontera y demuestra el talento deportivo que existe en el municipio.

En la ceremonia estuvieron presentes el regidor de Deportes, Miguel Ángel Martínez; la directora de Deportes, Mariana Cisneros; y el director de Arte y Cultura, Félix Alejandro Rodríguez Ramos.

Con este reconocimiento, el Gobierno Municipal reiteró su compromiso de impulsar el deporte como una herramienta de formación y superación para la niñez y juventud fronterense.