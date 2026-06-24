Glenda Makhlouf representará a Coahuila en Miss Universe México 2026

Saltillo, Coah-. La actriz y creadora de contenido Glenda Makhlouf fue designada como Miss Universe Coahuila 2026 y representará al estado en la final nacional de Miss Universe México, que se llevará a cabo el próximo 22 de agosto.

Durante su visita a Coahuila, Glenda Makhlouf explicó que aunque nació en Sinaloa, tiene raíces coahuilenses por parte de su madre, originaria de Torreón, lo que le permitió asumir la representación del estado tras los cambios implementados en el sistema de selección del certamen.

La joven señala que desde pequeña ha sentido afinidad por los concursos de belleza y que anteriormente participó en este tipo de competencias. Actualmente se desempeña como actriz y creadora de contenido en redes sociales, donde produce videos con mensajes enfocados en valores como la empatía, el respeto y la solidaridad, teniendo una plataforma de casi 4 millones de seguidores entre las distintas redes sociales.

Explicó que su nombramiento se realizó mediante designación nacional y que la ceremonia de imposición de banda y corona tuvo lugar el pasado 27 de mayo en la Ciudad de México, junto con las representantes de las demás entidades del país.

De cara a la competencia nacional, Glenda afirmó que se encuentra en un proceso de preparación intensiva para buscar el título de Miss Universe México. Asimismo, destacó que los certámenes de belleza han evolucionado y actualmente buscan perfiles integrales, en los que además de la imagen física se valoran la preparación académica, la capacidad de comunicación y el desarrollo de proyectos sociales con impacto positivo en la comunidad.

La representante coahuilense aseguró que uno de sus principales objetivos es aprovechar la plataforma para transmitir mensajes positivos a los jóvenes y fomentar valores que contribuyan a una mejor sociedad.

La joven actriz compartió que la noche previa a recibir la noticia atravesaba por un periodo de desánimo, por lo que decidió encomendarse a Dios y pedir una oportunidad que le permitiera encontrar un nuevo propósito. "Le pedí a Dios que me mandara algo que me motivara, algo que me ayudara a salir de la rutina, y al día siguiente llegó la oportunidad de Miss Universe", relató.

Glenda Makhlouf invita a los jóvenes que enfrentan problemas o momentos complicados, invitándolos a no abandonar sus sueños y a mantener la fe ante las adversidades. "Que cumplan sus sueños, que no importan los problemas. Dios siempre nos saca adelante", expresó.

Mensajes positivos y valores

La representante coahuilense reiteró que uno de sus principales objetivos dentro del certamen es utilizar la plataforma para inspirar a otras personas mediante mensajes positivos y la promoción de valores como el respeto, la empatía y la solidaridad. Con una trayectoria que combina la formación profesional, la creación de contenido y el trabajo artístico, Glenda Makhlouf aseguró que afronta este reto con entusiasmo y determinación. Convencida de que la autenticidad, la perseverancia y la cercanía con la gente son claves para trascender en el certamen, confió en que su historia personal y su preparación le permitirán representar dignamente a Coahuila en la búsqueda de la corona nacional.