Deportistas internacionales visitan Saltillo: Harrison Barnes y Roberto Carlos

SALTILLO, COAH.- La presencia de figuras internacionales del deporte ha contribuido a posicionar a Saltillo en el escenario global, afirmó el alcalde Javier Díaz, al destacar la proyección mediática que han generado recientes visitas de deportistas de talla mundial a la capital coahuilense.

El edil señaló que la semana pasada estuvo en la ciudad el jugador de la NBA, Harrison Barnes, quien participó en actividades vinculadas al programa 'Activa tu Parque', enfocado en la rehabilitación de espacios públicos.

De acuerdo con Díaz, la iniciativa ha alcanzado difusión internacional gracias a la cobertura que ha recibido por parte de la National Basketball Association y de los San Antonio Spurs a través de sus plataformas digitales y medios de comunicación.

'Se ha vuelto una noticia internacional porque la misma NBA lo ha estado publicando en sus diferentes redes sociales y medios electrónicos. También los Spurs de San Antonio le están dando un vuelo impresionante a lo que están haciendo junto con Harrison Barnes y su familia aquí en Saltillo', expresó.

El alcalde indicó que estas acciones han generado un impacto positivo tanto en Estados Unidos como en la comunidad local, al promover la recuperación de espacios públicos y fortalecer el tejido social.

Asimismo, informó que el próximo sábado Saltillo recibirá la visita de Roberto Carlos, considerado uno de los mejores laterales izquierdos en la historia del fútbol mundial.

Díaz resaltó la trayectoria del exseleccionado brasileño, campeón del mundo con la Selección de Brasil en 2002, además de ganador de múltiples títulos de liga y de la Liga de Campeones de Europa con el Real Madrid.

'Viene a Saltillo a visitar la capital más segura del país y a participar en el Food Fest', señaló.

El alcalde invitó a las y los saltillenses a asistir al evento y aprovechar la oportunidad de convivir en un ambiente familiar, además de presenciar la visita de una de las figuras más reconocidas del fútbol internacional.