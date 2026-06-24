DIF Saltillo ofrece servicios de salud gratuitos en Mercadito Pa'Delante

SALTILLO, COAH.- El DIF Saltillo participó con la unidad móvil Amor en Movimiento en el Mercadito Pa'Delante, organizado por el DIF Coahuila en el ejido Presa de los Muchachos, donde se ofrecieron servicios gratuitos de salud a las familias de la comunidad.

La presidenta honoraria del DIF Saltillo, Luly López Naranjo, destacó la coordinación con el DIF Coahuila para acercar programas y acciones que contribuyan a mejorar la calidad de vida de la población.

"Es un gusto sumarnos siempre con la señora Liliana Salinas Valdés, presidenta honoraria del DIF Coahuila, en programas y acciones que sin duda mejoran la calidad de vida de las y los saltillenses", señaló.

Durante la jornada, la unidad móvil brindó servicios de optometría y entrega de lentes, audiometría y aparatos auditivos, atención dental, tamizaje de glucosa, entrega de glucómetros y consultas médicas generales.

López Naranjo afirmó que el objetivo de Amor en Movimiento es acercar los servicios asistenciales y de salud a colonias, barrios y ejidos, para atender a quienes más lo necesitan.

"Nuestra misión siempre ha sido clara: sacar al DIF Saltillo de las oficinas para llevarlo hasta las colonias, barrios y ejidos para acercar nuestros servicios a quienes más los necesitan y así nació Amor en Movimiento", expresó.

Reconocimiento al trabajo del DIF Coahuila

Indicó que la unidad móvil cuenta con un equipo integrado por profesionales de la salud que atienden a niñas, niños, mujeres, personas adultas mayores, personas con discapacidad y familias en general.

Asimismo, reconoció el trabajo que realiza el DIF Coahuila mediante el programa Mercadito Pa'Delante, el cual permite a las familias descacharrizar sus hogares y contribuir a mantener limpios sus entornos.

En el evento estuvieron presentes Santos Hernández Domínguez, comisariado ejidal de Presa de los Muchachos; Ivonne Espinosa Torres, directora de Programas Sociales del DIF Coahuila; Alfonso Figueroa Vicuña, director del DIF Saltillo; José Manuel Rodríguez Romero, coordinador de la Región Sureste del DIF Coahuila; y Luis Esteban Esquivel Cortés, titular de la Oficialía 54 del Registro Civil.