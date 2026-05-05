Madre pide ayuda para trabajar desde casa y cuidar de su hija con parálisis cerebral

VILLA DE AGUJITA, COAH.- Ernestina García Mireles solicitó apoyo de instituciones o de la ciudadanía para poder generar ingresos desde su hogar, ya que se encuentra al cuidado de su hija Yahaira Abigail Samaniego García, de 30 años, quien padece parálisis cerebral infantil.

García Mireles explicó que no puede incorporarse a un empleo formal porque su hija requiere atención permanente. Indicó que la joven usa pañales y no acepta alimentos de otras personas, por lo que no cuenta con alguien que pueda cuidarla mientras trabaja.

¿Cómo busca apoyo Ernestina García?

Ante la situación, la vecina de Agujita busca iniciar la venta de comida desde su domicilio para solventar los gastos diarios. Comentó que podría preparar taquitos u otros alimentos como alternativa para salir adelante sin descuidar a su hija. "Yo lo que quiero pues es vender comidas", expresó.

La señora Ernestina tiene su domicilio en la calle Sabinos 384, colonia Los Montes, en la Villa de Agujita, rumbo a las escaleras y cerca del estadio de la Sección 31. Recordó que anteriormente sí trabajó en empresas como Jaropamex, Elektrokontakt y Cassa, pero actualmente le resulta imposible debido a las condiciones de cuidado que requiere Yahaira Abigail.

¿Qué dificultades enfrenta Ernestina García?

Al finalizar, agradeció de antemano a quien pueda brindarle apoyo. "Les agradecería mucho si habría alguien que me apoyara, mi hija es de pañales", concluyó García Mireles, quien atraviesa una situación económica difícil al ser el único sostén de su hija.