Contactanos
Coahuila

Detienen a hombre por violencia familiar en Zaragoza, Coahuila

El presunto agresor fue capturado mediante orden de aprehensión; autoridades llaman a denunciar.

Por Alberto Ibarra Riojas - 05 mayo, 2026 - 10:14 a.m.
Detienen a hombre por violencia familiar en Zaragoza, Coahuila
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

¿Por qué esto es relevante?

    ¿Preguntas y respuestas?

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Zaragoza, Coah. – Elementos del Mando Coordinado realizaron la detención de un hombre identificado como Efrén N, de 32 años, conocido con el alias 'El Cuate', en cumplimiento de una orden de aprehensión por el delito de violencia familiar.

      De acuerdo con el reporte, el detenido, con domicilio en la colonia Ejidal, fue asegurado por los agentes y posteriormente puesto a disposición del Ministerio Público para dar seguimiento al proceso legal correspondiente.

      Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía a denunciar cualquier hecho de violencia, destacando que la participación social es fundamental para fortalecer la seguridad y el acceso a la justicia.

      Con estas acciones, se busca garantizar la atención a casos de violencia y el cumplimiento de la ley en el municipio.

      Únete a nuestro canalArtículos Relacionados