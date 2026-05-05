Detienen a hombre por violencia familiar en Zaragoza, Coahuila

Zaragoza, Coah. – Elementos del Mando Coordinado realizaron la detención de un hombre identificado como Efrén N, de 32 años, conocido con el alias 'El Cuate', en cumplimiento de una orden de aprehensión por el delito de violencia familiar.

De acuerdo con el reporte, el detenido, con domicilio en la colonia Ejidal, fue asegurado por los agentes y posteriormente puesto a disposición del Ministerio Público para dar seguimiento al proceso legal correspondiente.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía a denunciar cualquier hecho de violencia, destacando que la participación social es fundamental para fortalecer la seguridad y el acceso a la justicia.

Con estas acciones, se busca garantizar la atención a casos de violencia y el cumplimiento de la ley en el municipio.