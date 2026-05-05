Ladrones operan con equipo sofisticado y roban vehículo en lote de autos

Monclova, Coah.– Un robo presuntamente planeado y ejecutado con el uso de tecnología especializada fue denunciado por el encargado de un lote de autos, luego de que sujetos lograran sustraer un vehículo en cuestión de minutos, utilizando un distractor y un aparato electrónico para abrir la unidad.

De acuerdo con el testimonio de Luis David Baltazar Flores, los hechos ocurrieron la tarde del lunes, alrededor de las 19:20 horas, en las instalaciones del lote "JGM". Cuatro personas llegaron a bordo de una camioneta blanca tipo Murano de la marca Nissan; dos de ellas descendieron y se acercaron con el pretexto de solicitar información sobre vehículos en venta, tras haber hecho contacto previo a través de redes sociales.

Mientras una pareja —un joven de entre 22 y 23 años y una mujer— entretenía al personal con preguntas sobre distintas unidades durante aproximadamente 10 minutos, otro individuo aprovechó para cometer el robo. Cámaras de vigilancia captaron a un sujeto con tenis negros, pantalón de mezclilla, playera verde y gorra del mismo color, quien portaba un dispositivo electrónico con el que logró abrir y encender el vehículo en cerca de 40 segundos.

La unidad sustraída es un Peugeot modelo 2019, color rojo con techo negro, con un valor aproximado de 285 mil pesos. Como señas particulares, presenta un daño en la aleta trasera del lado del conductor, cubierta con cinta, además de un raspón en la parte trasera del lado del copiloto. Tras el robo, el vehículo fue visto salir del lugar con dirección al municipio de Castaños.

El afectado señaló que ya se interpuso la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General del Estado y solicitó el apoyo de la ciudadanía, así como de los sistemas de videovigilancia C2 y C4, para tratar de ubicar la unidad y a los responsables. Asimismo, indicó que en las grabaciones sí se aprecian los rostros de los presuntos implicados.

Posteriormente, los delincuentes intentaron extorsionar al propietario tras la publicación del caso en redes sociales. A través de perfiles falsos, un hombre con acento extranjero —presuntamente colombiano— exigió 20 mil pesos a cambio de devolver el vehículo, citándolos en una gasolinera cercana a un restaurante de comida rápida. Sin embargo, al solicitar el depósito previo del dinero, los afectados optaron por retirarse del lugar por motivos de seguridad.

Luis David Baltazar consideró que se trata de una banda organizada, debido al uso de tecnología para vulnerar el sistema de encendido del vehículo, así como la estrategia de distracción previamente coordinada.

Las autoridades ya cuentan con material videográfico que podría ser clave para la identificación de los responsables. Mientras tanto, se mantiene el llamado a la población para proporcionar cualquier información que contribuya a la localización del automóvil.